Die in Afghanistan stationierten Bundeswehrsoldaten sollen bis Mitte August das Land verlassen.

Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Abzug der 1.100 Soldatinnen und Soldaten werde von zusätzlichen Sicherungskräften begleitet, heißt es in einem sogenannten Tagesbefehl von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die Bundeswehr verlasse Afghanistan mit Stolz, schrieb sie zusammen mit Generalinspekteur Zorn. Die Streikräfte hätten alle Aufträge erfüllt, die das Parlament ihnen gegeben habe.



Die Nato-Staaten einschließlich Deutschland hatten das Ende des seit 20 Jahren währenden Einsatzes am Hindukusch beschlossen. Die verbliebenen 2.500 US-Soldaten sollen demnach ab dem 1. Mai abgezogen werden, der Abzug aller Nato-Truppen soll bis zum 11. September - dem Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center - abgeschlossen sein.



US-Außenminister Blinken sicherte der afghanischen Regierung bei einem Besuch in Kabul weitere Unterstützung zu. Bei seinem achtstündigen Aufenthalt kam Blinken auch mit dem afghanischen Präsidenten Ghani zusammen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.