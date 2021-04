Der Chefredakteur des Fußballmagazins "11 Freunde", Köster, hat sich nach dem verbalen Ausfall von DFB-Präsident Keller gegenüber seinem Stellvertreter Koch für einen Rücktritt des kompletten Präsidiums ausgesprochen.

In der Führung des Deutschen Fußball-Bundes gehe es mittlerweile nur noch um Machtkämpfe, bei denen sich nicht nur Keller, sondern auch Koch und Generalsekretär Curtius "unangemessen" und "kindisch" verhielten, sagte Köster im Deutschlandfunk. Für einen echten Neuanfang müssten alle hochrangigen DFB-Funktionäre den Platz räumen. Wenn sie dies nicht selbst einsehen würden, sollte der DFB-Bundestag im Herbst vorgezogene Neuwahlen durchsetzen, so der Sportjournalist.



Auch der Chef des Schleswig-Holsteiner Fußballverbandes, Döring, betonte, der DFB benötige ein komplett erneuertes Führungsgremium. Mit Blick auf Präsident Keller müsse der Präsidialausschuss die Vertrauensfrage stellen, sagte Döring der "Süddeutschen Zeitung".



Am Montag war bekannt geworden, dass Keller in einer Präsidiumssitzung seinen Vize Koch mit Roland Freisler verglichen hatte, dem berüchtigten Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus. Kellers Kontrahenten in dem Führungsstreit, DFB-Generalsekretär Curtius und Schatzmeister Osnabrügge, teilten daraufhin mit, Kellers Verhalten sei "nicht hinnehmbar und wird daher von uns aufs Schärfste verurteilt". Viele Amateurvertreter distanzierten sich bereits von Kellers Wortwahl, ebenso die Deutsche Fußball-Liga. Keller schließt derzeit noch einen Rücktritt aus und will sich zumindest bis zu einem vorgezogenen DFB-Bundestag im Amt halten.

DFB-Spitze schon länger zerstritten

Der Vorfall soll sich bei der Präsidiumssitzung am vergangenen Freitag zugetragen haben. Nach "Spiegel"-Angaben sollte es in der Sitzung eigentlich einen Schlichtungsversuch geben, denn die DFB-Spitze ist seit Monaten in einen lähmenden Streit verstrickt. Die beiden Lager, die sich gegenüberstehen, sind das rund um DFB-Chef Keller und das um Generalsekretär Curtius. Keller ist der Auffassung, dass ihn Curtius aus dem Amt drängen will. Curtius hat die Nazi-Entgleisung Kellers laut Spiegel zur Anzeige bei der Ethikkommission des Verbandes gebracht und weitere DFB-Gremien informiert.



In dem verfahrenen Konflikt wird in der Frankfurter Verbandszentrale mit harten Bandagen gekämpft. Jüngste Eskalation war die fristlose Entlassung von Kellers Büroleiter Samy Hamama. Ihm wird vorgeworfen, sich interne Dokumente innerhalb des DFB erschlichen und an die Öffentlichkeit durchgestochen zu haben. Hamama geht juristisch gegen seine Kündigung vor. Bei der Entgleisung Kellers soll es in der Sitzung, so berichtet der Spiegel, um diesen Rechtsstreit seines ehemaligen Büroleiters gegangen sein.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.