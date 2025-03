Wetter

Nach Nebelauflösung meist sonnig, 9 bis 15 Grad

Das Wetter: Im äußersten Norden wechselnd bewölkt. Sonst neben dünnen Wolkenfeldern viel Sonne. Höchstwerte 9 bis 15 Grad, an der See kühler. Morgen meist sonnig oder nur leicht bewölkt. An den Küsten und im äußersten Nordosten teils mehr Bewölkung. Erwärmung auf 11 bis 17 Grad.