Wetter

Nach Nebelauflösung sonnig

Das Wetter: In der Nacht meist klar, vorrangig im Süden im Verlauf gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 15 bis 8 Grad. Am Tag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig bei 26 bis 33 Grad. An der See um 23 Grad.