Nach teils zäher Nebelauflösung sonnig, im Nordwesten neblig-trüb, im Nordosten und Osten leichte Schnee. oder Regenschauer. 0 bis 5 Grad. Morgen von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen teils sonnig, sonst vielerorts bewölkt. An der Ostseeküste Schneeregenschauer. Auch im Südwesten etwas Schnee, örtlich Glatteis. -2 bis +4 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag erneut viele Wolken, von den Alpen bis zum Erzgebirge mit Schneefall. Auch an den Küsten erneut Schneeregen- oder Schneeschauer. -3 bis +3 Grad, an den Küsten milder.
Am Donnerstag erneut viele Wolken, von den Alpen bis zum Erzgebirge mit Schneefall. Auch an den Küsten erneut Schneeregen- oder Schneeschauer. -3 bis +3 Grad, an den Küsten milder.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.