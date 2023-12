Der Winter zieht zahlreiche Besuchers auf den Kahlen Asten im Sauerland. (dpa / Cevin Dettlaff)

Im Norden und Osten neblig trüb, örtlich Sprühregen oder Schneegriesel. Sonst nach Nebel teils wolkig, teils heiter und trocken. Höchstwerte meist zwischen 1 und 6 Grad, im Süden sowie im Dauernebel um 0 Grad. Am morgigen Freitag im Südosten und Osten einige Wolkenlücken, sonst dichte Bewölkung und Niederschläge. Gebietsweise Glatteis durch gefrierenden Regen! Höchsttemperaturen in der Westhälfte 3 bis 8 Grad, in der Osthälfte -2 bis +3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag stark bewölkt, am ehesten im Süden größere Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 1 Grad in Niederbayern und 10 Grad am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.