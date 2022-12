Wetter

Nach Nebelauflösung verbreitet sonnig und kalt

Das Wetter: Verbreitet längerer Sonnenschein. Von Westen Bewölkungsverdichtung. Am Niederrhein Temperaturanstieg auf bis zu 3 Grad, sonst minus 4 bis 0 Grad, bei Dauernebel an der Donau minus 7 Grad. Morgen in der Nordhälfte zeitweise Regen. Nach Osten teils unwetterartig, gebietsweise Glatteis. In der Südhälfte meist trocken, im Bergland sonnig. Minus 2 bis plus 10 Grad.

18.12.2022