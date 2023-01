Sicherheitskräfte am Ort des Anschlags in Ost-Jerusalem (AFP / Ahmad Gharabli)

Wie die Polizei mitteilte, wurden nahe der Altstadt von Jerusalem zwei Menschen verletzt. Der Täter, ein 13-jähriger Palästinenser, konnte überwältigt werden. Im Zusammenhang mit dem gestrigen Attentat wurden inzwischen 42 Personen festgenommen, die größtenteils zur Familie des Täters gehören. Ministerpräsident Netanjahu berief für den Abend das Sicherheitskabinett ein.

In New York verurteilte der UNO-Sicherheitsrat den Anschlag in einer Dringlichkeitssitzung einstimmig. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, es sei besonders verabscheuungswürdig, dass die Tat am Internationalen Holocaust Gedenktag begangen worden sei.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.