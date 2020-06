Bundesarbeitsminister Heil will angesichts des erneuten Corona-Ausbruchs in einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen die Arbeitsschutzregeln zügig verschärfen.

Er fühle sich bestätigt, den Kurs konsequent umzusetzen, in der Fleischindustrie aufzuräumen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Im Sommer wolle er ein Gesetz vorlegen. Er verwies auf den Beschluss des Bundeskabinetts zu neuen Auflagen in der Branche. So seien eine digitale Erfassung der Arbeitszeit sowie ein Verbot von Werkverträgen vorgesehen.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet kündigte "substanzielle Verbesserungen bei den Bedingungen insbesondere für Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien" an.



Nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies gibt es jetzt 730 registrierte Neuinfektionen, wie ein Sprecher des Kreises Gütersloh bestätigte. Im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück dauern die Tests noch an. Dort arbeiten tausende Mitarbeiter.