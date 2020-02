Nachdem ein Gericht das Tragen eines Gesichtsschleiers in der Schule gestattet hat, drängt Hamburgs Schulsenator Rabe auf eine schnelle Gesetzesänderung.

In der Schule müssten sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Schülerinnen und Schüler ein offenes freies Gesicht haben, sagte der SPD-Politiker. Nur so könnten Schule und Unterricht funktionieren. Deswegen werde man jetzt zügig das Schulgesetz ändern. Schleswig-Holstein will ähnlich verfahren.



Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hatte entschieden, dass eine Berufsschülerin - eine strenggläubige Muslima - vollverschleiert am Unterricht teilnehmen darf. Zur Begründung hieß es, für eine Anordnung der Schulbehörde an die Mutter der 16-Jährigen, dafür zu sorgen, dass die Tochter im Unterricht ihr Gesicht zeige, fehle die gesetzliche Grundlage.