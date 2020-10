Innenminister Seehofer und sein französischer Amtskollege Darmanin wollen die europäische Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung verstärken.

Die jüngsten Anschläge in Frankreich erinnerten an die breite terroristische Bedrohung auf europäischem Boden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Der Anschlag von Nizza sowie die Enthauptung eines Geschichtslehrers bei Paris hätten sich gegen das friedliche Zusammenleben in Europa gerichtet. Deshalb solle bei der nächsten Sondertagung des EU-Rats für Justiz und Inneres am 13. November ein effizienterer Informationsaustausch über mutmaßliche Extremisten thematisiert werden. Auch müsse es darum gehen, wie terroristische Propaganda und Hetze aus dem Internet entfernt werden könnten.



Nach dem Messerangriff in Nizza mit drei Toten hat die französische Polizei inzwischen zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen vor der Tat Kontakt zum mutmaßlichen Attentäter gehabt haben.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.