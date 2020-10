Nach dem Anschlag von Nizza fordern Unionspolitiker und Islamkritiker ein entschlosseneres Vorgehen gegen einen politischen Islam in Deutschland.

Dieser fasse in europäischen muslimischen Gemeinschaften zunehmend Wurzeln, schreiben sie in einer Erklärung, über die die Zeitung "Die Welt" berichtet. Zwar gebe es in Deutschland noch keine - Zitat - französischen Zustände, dennoch zeichneten sich auch hier ähnliche Probleme ab. In deutschen Städten gebe es ebenso segregiert lebende, muslimische Communities. Der islamische Extremismus werde begeistert von Jugendlichen aufgegriffen. Antisemitische Hetze und Übergriffe erfolgten nicht nur aus rechtsradikalen, sondern auch aus islamistischen Kreisen.



Unterschrieben haben die Erklärung unter anderem die Autorinnen Seyran Ates und Necla Kelek, der Psychologe Ahmad Mansour sowie die Unionspolitiker Linnemann, de Vries und Bausback. Einige Unterzeichner stehen oft selbst in der Kritik. Die Vorsitzende des Vereins "Neue deutsche Medienmacher*innen", Ataman, erklärte jüngst, Kelek, Ates, Mansour und andere seien Kronzeuginnen und Kronzeugen einer sogenannten "Islamkritik". Sie würden sich unter Nichtmuslimen über Muslime aufregen und sich von ihnen als mutig feiern lassen.

