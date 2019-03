Der Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, Taaks, geht davon aus, das Südkorea weiter eine treibende Kraft in den Bemühungen um Frieden mit Nordkorea sein wird.

Die Enttäuschung in Südkorea über den Abbruch des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sei sehr groß, sagte Taaks im Deutschlandfunk. Die Regierung in Seoul sei sich aber einig, dass man sich nicht vom eingeschlagenen Weg als Vermittler abbringen lasse. Taaks warf den USA vor, den Gipfel in Hanoi nicht ausreichend vorbereitet zu haben. Es sei naiv gewesen, im Vorfeld Optimismus zu verbreiten, wenn man keinen unterschriftsreifen Vertrag auf dem Tisch liegen gehabt habe.



Das Gipfeltreffen war nach Ansicht des Linken-Politikers Liebich trotz des vorzeitigen Abbruchs der Gespräche nicht vergeblich. Die Sichtweisen der Beteiligten seien so unterschiedlich und die Lage so schwierig, dass man Geduld haben müsse, sagte der Obmann der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages ebenfalls im Deutschlandfunk. Jetzt müsse man versuchen, China als einzigen Verbündeten Nordkoreas stärker einzubinden. Sollte Peking beispielsweise eine Sicherheitsgarantie für Nordkorea abgeben, wäre das ein Schritt nach vorne, erklärte Liebich. Ziel der Verhandlungen müsse sein, dass Nordkorea auf Atomwaffen verzichte und die Sanktionen aufgehoben würden.

Südkorea: Bemühen uns um weitere Annäherung

Laut nordkoreanischen Staatsmedien sollen die Gespräche mit den USA über eine atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel weitergehen. Südkorea will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nordkorea ungachtet der Geschehnisse weiter ausbauen. Präsident Moon kündigte an, dies mit Unterstützung der USA zu tun. Unter anderem werde über Wege beraten, die Sonderwirtschaftszone Kaesong und das Tourismus-Ressort im Kumgang-Gebirge wieder in Betrieb zu nehmen. Beide Projekte wurden vor rund 20 Jahren entwickelt, fielen dann aber politischen Spannungen zwischen den beiden Ländern der koreanischen Halbinsel zum Opfer.



Nordkorea widersprach inzwischen der Darstellung Trumps, es habe das Ende aller Sanktionen ohne Gegenleistung gefordert. Vielmehr habe man nur eine teilweise Aufhebung der Sanktionen verlangt und die Abschaltung einer Atomanlage angeboten. Beide Seiten betonten, man wolle weiter miteinander reden.