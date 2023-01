Corona-Lockerungen

Passagiere aus Hongkong kommen am internationalen Flughafen in Peking an. (Andy Wong / AP / dpa)

Allein heute reisten bereits mehrere zehntausend Menschen aus der Sonderverwaltungszone überwiegend in Zügen und Flugzeugen nach China. Die Regierung in Peking hatte ihre rigorose Null-Covid-Politik vor einem Monat beendet. Heute endeten auch die meisten Einreisebeschränkungen, darunter die bislang einwöchige Zwangsquarantäne für Einreisende, die auch für aus Hongkong kommende Personen galt. Für sie gibt es nun allerdings eine Quote von 50.000 Einreisen pro Tag. Die Menschen müssen sich dafür auf einer Internet-Plattform anmelden. Dies taten nach chinesischen Medienberichtern bislang rund 410.000 Hongkonger.

Seit dem Ende der Null-Covid-Politik ist China von einer massiven Corona- Infektionswelle betroffen. Das Auswärtige Amt rät Bundesbürgern deshalb von Reisen dorthin ab - auch wegen der Sorge vor möglichen neuen Virusvarianten .

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.