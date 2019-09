Nach den Drohnenangriffen auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien hat US-Präsident Trump die Freigabe von Öl aus den US-Reserven genehmigt. Trump schrieb auf Twitter, er habe erlaubt, bei Bedarf auf die strategische Reserve zurückzugreifen. In welchem Umfang dies geschehen solle, müsse noch festgelegt werden.

Zur Begründung führte Trump an, der Angriff könne sich möglicherweise auf die Ölpreise auswirken. - Am Samstag waren zwei Öl-Anlagen des saudi-arabischen Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais im Osten des Landes angegriffen worden. Zu den Attacken bekannten sich die jemenitischen Huthi-Rebellen.



Die USA machen allerdings den Iran verantwortlich. Ein Regierungsvertreter sagte in Washington, es gebe Hinweise, dass die Flugkörper aus nordwestlicher Richtung und damit aus Richtung des Iran und nicht aus südlicher Richtung, also aus dem Jemen, gekommen seien. Teheran weist die Vorwürfe als haltlos zurück.