Das chinesische Staatsfernsehen hat das Fußball-Spiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester City aus dem Programm genommen.

Zur Begründung nennt die staatliche Zeitung "Global Times" auf ihrem englischssprachigen Twitter-Account Özils "falsche Kommentare" über die Provinz Xinjiang, welche die cchinesischen Fans und den nationalen Fußballverband "enttäuscht" hätten.



Özil hatte die Unterdrückung der Uiguren in China kritisiert und die zurückhaltenden Reaktionen der "muslimischen Brüder" zu dem Thema bemängelt. Der englische Klub FC Arsenal, bei dem der frühere deutsche Nationalmannschafts-Spieler unter Vertrag ist, distanzierte sich von den Kommentaren. Es handele sich um Özils persönliche Meinung, teilte der Verein über den chinesischen Kurzbotschaftendienst Weibo mit.



Menschenrechtsgruppen und Experten werfen China massive Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang vor. Sie berichten von mehr als einer Million Uiguren und anderen Muslimen, die in chinesischen Lagern interniert seien. Uiguren gehören zu den Völkern mit Turksprache.