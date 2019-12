Im chinesischen Staatsfernsehen ist ein Fußballspiel des FC Arsenal aus dem Programm genommen worden, nachdem dessen Spieler Mezut Özil sich zur Lage der Uiguren in China geäußert hat.

Die Live-Übertragung der Partie von Arsenal gegen Manchester City in London wurde am Abend durch ein aufgezeichnetes Spiel ersetzt. Özil hatte am Freitag per Twitter muslimischen Staaten vorgeworfen, angesichts der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China zu schweigen. Der FC Arsenal distanzierte sich von den Äußerungen des ehemaligen deutschen Nationalspielers.



Die Begegnung Arsenal gegen Manchester in der Premier League endete 0:3.