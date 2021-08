Rund einen Monat nach der Parlamentswahl hat die Republik Moldau eine neue Regierung.

Die Mehrheit der 101 Abgeordneten des Parlaments in Chisinau bestätigte 13 Ministerinnen und Minister im Amt. Neue Regierungschefin ist die frühere Finanzministerin Gavrilita. Sie versprach Reformen in der Justiz des Landes und gegen Korruption und Armut vorzugehen.



Bei der Parlamentswahl im Juli hatte die Partei "Aktion und Solidarität" von Präsidentin Sandu, die eine Annäherung an die EU anstrebt, die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten. Die Republik Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.