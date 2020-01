Der Berliner AfD-Landesverband hat einen neuen Notvorstand.

Amtsinhaber Pazderski hat den Vorsitz an den EU-Parlamentsabgeordneten und früheren stellvertretenden Chefredakteur der "Bild am Sonntag", Fest, übergeben. Am Wochenende wollte der Landesverband Wahlen ursprünglich Wahlen abhalten. Aufgrund von Problemen bei der Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort, musste der geplanten Parteitag aber abgesagt werden. Pazderski hatte überraschend angekündigt, nicht mehr als Landesvorsitzender kandidieren zu wollen. Er werde sich nun mit voller Kraft seinen Aufgaben als Fraktionsvorsitzender widmen, betonte er. Die stellvertretende Landesvorsitzende von Storch will zwar nach eigenen Angaben erneut kandidieren, nicht aber für den Vorsitz.