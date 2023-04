Preisverfall

Ein Getreidespeicher in der Ukraine: Polen und Ungarn wollen keine Einfuhren mehr aus dem von Russland angegriffenen Land. (Efrem Lukatsky / AP / dpa)

Die Regierung in Budapest erklärte, dies geschehe zum Schutz der Verbraucher. Zuvor hatte bereits die polnische Regierungspartei PiS eine solches Einfuhrverbot angekündigt. Die ukrainische Regierung bedauerte die Entscheidungen und erklärte, man wünsche sich Gespräche zur Lösung des Problems.

In mehreren osteuropäischen Ländern gibt es derzeit große Vorräte unter anderem an Getreide, Eiern, Geflügel und Zucker aus der Ukraine, die aufgrund von logistischen Problemen nicht in ihre eigentlichen Zielländer weitertransportiert werden können. Da die Lebensmittel aufgrund einer EU-Genehmigung zollfrei eingeführt werden, kommen sie preiswerter auf den Markt als die Produkte einheimischer Produzenten, die dadurch Einnahmeverluste verzeichnen. Dies hat etwa in Polen bereits zu Bauernprotesten geführt.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.