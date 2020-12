Bundesagrarministerin Klöckner hat den deutschen Fischern nach der Einigung auf einen Handelspakt mit den Briten Unterstützung in Aussicht gestellt.

Dass künftig auf einen Teil der Fänge in der Nordsee verzichtet werden müsse, bedeute für die Fischerei schmerzhafte Einschnitte, sagte die CDU-Politikerin. Sie hätte sich gewünscht, dass diese deutlich geringer ausgefallen wären.



Offen blieb zunächst, wie mögliche Hilfen aussehen könnten. In der Schlussphase der Verhandlungen hatte sich das Thema zur letzten großen Hürde entwickelt. Der Kompromiss sieht vor, dass EU-Boote in einer fünfeinhalbjährigen Übergangsphase 25 Prozent weniger in britischen Gewässern fischen dürfen. Anschließend sollen die Fangquoten jährlich neu festgelegt werden. Der Präsident des Deutschen Fischerei-Verbands, Hocker, hatte die Einigung scharf kritisiert.



Nach Klöckners Angaben wird derzeit fast der gesamte deutsche Fang an Heringen in britischen Gewässern aus dem Wasser gezogen, bei Makrelen ist es demnach etwa die Hälfte.

