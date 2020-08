Die gewaltsamen Proteste in Belarus sind auch in der Nacht unvermindert fortgesetzt worden.

Vor allem in der Hauptstadt Minsk gab es zahlreichen Berichten zufolge Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. In sozialen Netzwerken sind Videos zu sehen, in denen Einsatzkräfte mit großer Brutalität gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgehen und Zivilisten verprügeln. Explosionen waren zu hören. Es war bereits die dritte Protestnacht in Folge nach der Präsidentschaftswahl am Sonntag. Über die Zahl der Verletzten ist noch nichts bekannt.



Die EU erwägt, neue Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Man werde die Beziehungen überprüfen, sagte der Außenbeauftragte Borrell. Die Wahl sei weder frei noch fair gewesen. Nach Angaben der Wahlkommission gewann der seit 1994 regierende Staatschef Lukaschenko mit rund 80 Prozent der Stimmen. Daran gibt es auch international Zweifel.