Selenskyj in Paris

Die franzlsische Ministerpräsidentin Elisabeth Borne hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Flughafen in Paris empfangen. (AP / Thomas Samson)

Dort kam er am Abend mit Präsident Macron zusammen. In dem Gespräch soll es laut Élyséepalast um weitere militärische und humanitäre Unterstützung gehen. Auch eine langfristige Perspektive für einen Frieden in Europa könnte demnach Thema sein. Bei der Entgegennahme des Karlspreises hatte Selenskyj erneut die Aufnahme seines Landes zur EU und zur NATO gefordert. Die Europäische Union werde nicht vollständig sein ohne die Ukraine, sagte er bei der Zeremonie in Aachen. Selenskyj erhielt die Auszeichnung zusammen mit dem ukrainischen Volk für seinen Widerstand und Mut bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.