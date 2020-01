Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat das Ermittlungsverfahren gegen den FC St. Pauli eingestellt.

Anhänger des Zweitligisten hatten im Spiel am 19. Oktober 2019 gegen den SV Darmstadt 98 ein pro-kurdisches Spruchband gezeigt. Sie schwenkten zudem Fahnen der kurdischen Frauenverteidigungseinheiten YPJ.



Das Sportgericht begründete die Entscheidung damit, dass der Zweitligist eine Spende an die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" geleistet habe. Zugleich betonten die Richter, dass weltweit in Fußballstadien politische Botschaften untersagt seien, unabhängig vom Inhalt.