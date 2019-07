Nach Protesten in Russland

In Russland sind nach den Protesten vom Wochenende mehr als 40 Menschen zu Haftstrafen verurteilt worden.

Der russische Radiosender Echo Moskwy berichtet zudem, dass zahlreiche Kreml-Kritiker mit hohen Geldstrafen belegt worden seien. Der Prominente Putin-Gegner Jaschin wurde zu 20 Tagen Haft verurteilt, ein Mitstreiter des Oppositionellen Nawalny zu 30 Tagen. Nawalny selbst war bereits vor dem Protest ins Gefängnis gekommen und von dort wegen eines allergischen Schocks ins Krankenhaus gebracht worden. Auf seinem Blog schrieb er, er gehe davon aus, dass eine unbekannte Person eine giftige Substanz in seine Zelle gebracht habe.



Bei regierungskritischen Protesten waren am Wochenende in Moskau 1.400 Menschen festgenommen worden.