Nach Protesten in Tunesien

Nach Protesten gegen die Regierung in Tunesien hat Präsident Saied Regierungschef Mechichi entlassen. Zudem setzte er die Arbeit des Parlaments aus und hob die Immunität der Abgeordneten auf. Parlamentssprecher Ghannouchi beschuldigte den Präsidenten eines Putsches.

Landesweit hatten am Sonntag tausende Menschen gegen die Regierung protestiert. Dabei war es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Proteste richten sich gegen den Umgang der Regierung mit den gestiegenen Corona-Zahlen und der ökonomischen Krise. Die überwiegend jungen Protestierenden forderten die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Andere riefen Slogans gegen die islamisch-konservative Ennahda, die größte Regierungspartei, und stürmten deren Büros.



In Tunesien steigen derzeit die Corona-Fallzahlen stark an. Das Land leidet zudem unter einer Wirtschaftskrise, die vor allem die Jüngeren trifft.

