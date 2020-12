Das peruanische Parlament hat ein umstrittenes Agrargesetz aus dem Jahr 2000 aufgehoben.

Zuvor waren Landarbeiter tagelang für Lohnerhöhungen auf die Straße gegangen und hatten die Abschaffung des Gesetzes gefordert, das unter anderem Steuervorteile für Agrar-Exportfirmen vorsah. Am Donnerstag waren die Proteste im Norden des Landes in Gewalt umgeschlagen. Bei einer Auseinandersetzung von Demonstrierenden und der Polizei wurde ein Mensch getötet.



Der Vorfall markierte die erste Krise für Präsident Sagasti, der erst vor zwei Wochen ins Amt gekommen war. Zuvor hatte der Sturz von Staatschef Vizcarra das Land in eine politische Krise gestürzt. Gegen Vizcarra waren Korruptionsvorwürfe erhoben worden.

