Nach Protesten der Bewegung "Fridays for Future" gegen die Lieferung einer Signalanlage von Siemens an ein australisches Kohlebergwerk will der Konzern bis Montag eine endgültige Entscheidung treffen.

Konzernchef Kaeser sagte nach einem Treffen mit der "Fridays for Future"-Aktivistin Neubauer, es gebe unterschiedliche Interessenlagen von Aktionären, Kunden und auch von der Gesellschaft. Siemens müsse früher erkennen, wenn sich der Konzern an kritischen Projekten beteilige.



Siemens hat den Auftrag, Technik für den Bau einer Schienen-Signalanlage für die geplante Kohlemine zu liefern, die eine der größten der Welt werden soll. Das Vorhaben hat in Australien heftige Proteste von Umweltschützern ausgelöst.