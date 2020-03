Die umstrittene Autobiographie des Hollywood-Regisseurs Woody Allen wird nach Protesten nun doch nicht veröffentlicht.

Das habe der Verlag Hachette mitgeteilt, berichten mehrere US-Medien. Demnach erklärte eine Sprecherin, die Entscheidung sei schwierig gewesen. Der Verlag nehme die Beziehung zu Autoren sehr ernst. Hachette reagierte damit offenbar auch auf die Kritik von Allens Kindern. Seine Adoptivtochter twitterte, die geplante Veröffentlichung sei zutiefst erschütternd. Ihr Bruder warf dem Verlag mangelndes Mitgefühl für die Opfer sexuellen Missbrauchs vor.



Gegen Allen gibt es seit langem Missbrauchsvorwürfe. So wirft ihm seine Adoptivtochter vor, sich in ihrer Kindheit an ihr vergangen zu haben. Der Regisseur hat das stets zurückgewiesen. Zuletzt hatten Mitarbeiter der Verlagsgruppe aus Protest gegen das Buch die Arbeit niedergelegt.