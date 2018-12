In Armenien wird mehr als ein halbes Jahr nach den friedlichen Massenprotesten ein neues Parlament gewählt.

Rund 2,5 Millionen Menschen können ihre Stimme abgeben. Elf Parteien und Wahlblöcke stellen sich der Abstimmung. Beobachter rechnen mit einem deutlichen Wahlsieg von Ministerpräsident Paschinjan. Dieser will mit der vorgezogenen Wahl eine Mehrheit in der Nationalversammlung erreichen, um angekündigte Reformen durchsetzen zu können. Bislang haben die Republikaner die Mehrheit im Parlament. Erste Ergebnisse der Abstimmung sollen in der Nacht zum Montag vorliegen.