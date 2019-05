Das Europäische Parlament hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP die Akkreditierung aller Abgeordneten aus Spanien ausgesetzt.

Grund ist offenbar ein Streit um den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont. Ihm und einem weiteren Abgeordneten aus Katalonien war am Mittwoch der Zugang zum Parlament untersagt worden - anders als den übrigen spanischen Abgeordneten, die bereits eine vorläufige Akkreditierung erhalten hatten. Puigdemont lebt im Exil in Belgien; in Spanien liegt ein Haftbefehl wegen Rebellion gegen ihn vor. Deshalb ist unklar, ob er sein Mandat wahrnehmen kann. Bis zur Klärung dieser Frage ist laut AFP nun für alle spanischen Abgeordneten die Akkreditierung aufgehoben worden.



Parlamentspräsident Tajani wird mit den Worten zitiert, man wolle jegliche Einmischung in einen nationalen Vorgang vermeiden.