Nach dem Militärputsch im Sudan haben Ärzte und Beamte zum zivilen Widerstand durch einen Generalstreik aufgerufen.

Man werde sich aus allen Kliniken des Landes zurückziehen und nur noch Notfälle behandeln, hieß es in einer per Facebook verbreiteten Mitteilung. Aus den Militärkrankenhäusern werde man sich komplett zurückziehen, kündigte der sudenesische Ärzteverband an. Mitarbeiter von Ministerien, der Verwaltung sowie der Zentralbank unterstützten den Aufruf zum Generalstreik.



Nach der Machtübernahme des Militärs in dem ostafrikanischen Land mit rund 44 Millionen Einwohnern will sich der UNO-Sicherheitsrat heute in New York mit der Lage befassen. Gestern hatte das sudenesische Militär die Entmachtung der zivilen Regierung verkündet und einen Ausnahmezustand verhängt. Wie der britische Sender BBC heute berichtete, wurden bei Protesten gegen den Militärputsch gestern mindestens zehn Demonstranten von Soldaten erschossen. Die USA setzten die Soforthilfe für das Land in Höhe von 700 Millionen US-Dollar aus.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.