Im Sudan hat das Militär den zunächst festgesetzten Regierungschef Hamduk nach Hause entlassen. Unklar blieb, ob er sich frei bewegen darf oder unter Arrest steht. Hamduks Büro teilte mit, sein Haus werde streng bewacht. In Berlin forderte Bundesaußenminister Maas die sofortige Wiedereinsetzung der zivilen Übergangsregierung.

Andernfalls werde Deutschland den Sudan nicht weiter unterstützen, hieß es in einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Am Montag hatte General al-Burhan, die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder verkündet und den Ausnahmezustand verhängt. Später begründete er die Machtübernahme mit der Gefahr eines Bürgerkriegs. International wurde der Putsch scharf verurteilt. Allein die USA setzten Hilfen in Höhe von 700 Millionen US-Dollar aus, mit denen ein demokratischer Prozess in dem nordostafrikanischen unterstützt werden sollte.



In New York beschäftigte sich der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Sudan, konnte sich aber zunächst nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme verständigen.

