Nach der Machtübernahme des Militärs im Sudan kommt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Westliche Regierungen fordern, dass der sudanesische Regierungschef Hamduk sowie weitere festgenommene Regierungsvertreter wieder freigelassen werden. Die USA haben die Nothilfen für das nordostafrikanische Land in Höhe von 700 Millionen US-Dollar ausgesetzt. Mit dem Geld sollte ein demokratischer Prozess im Sudan unterstützt werden. Ärzte und Beamte kündigten zivilen Widerstand an. Man werde sich aus allen Krankenhäusern des Landes zurückziehen und nur noch Notfälle behandeln. Ministerien, Teile der Verwaltung und der Zentralbank wollen die Arbeit einstellen.



Unterdessen begründete Militärführer al-Burhan die Machtübernahme mit der Gefahr eines Bürgerkriegs. Es handele sich nicht um einen Putsch, sondern um den Versuch, den demokratischen Übergang im Sudan wiederzubeleben. Es werde eine neue Regierung gebildet. Ministerpräsident Hamduk sei aus Sicherheitsgründen in al-Burhans Haus gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.