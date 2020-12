Die israelische Armee hat nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen Luftangriffe auf Stellungen der Hamas geflogen.

Ziele seien eine Werkstatt zum Bau von Raketen und militärische Einrichtungen der in dem Gebiet herrschenden Hamas gewesen, teilten die israelischen Streitkräfte mit. Palästinensische Medien berichteten, in der Stadt Gaza seien Fenster zerborsten.



Zuvor waren vom Gazastreifen aus zwei Raketen auf die israelische Stadt Aschkelon abgefeuert worden. Sie wurden Militärangaben zufolge vom Raketenabwehrsystem abgefangen. Bislang gab sich keine palästinensische Gruppe im Gazastreifen als Urheber des Angriffs zu erkennen.



Die Hamas verurteilte die Luftangriffe in einer Stellungnahme als "barbarischen Akt", Israel habe unter anderem ein Kinderkrankenhaus getroffen. Palästinensischen Angaben zufolge wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die israelische Armee gab an, nicht auf ein Krankenhaus gezielt zu haben. Man treffe alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, um keine Zivilisten oder zivile Gebäude zu treffen, heißt es in einer Erklärung. Die Hamas platziere vielmehr bewusst militärische Ziele inmitten dicht besiedelter Gebiete.

