Die Stadt Peschiera am Gardasee (picture-alliance / dpa / Alexandre Rotenberg)

Dabei komme es dann häufig zu Ausschreitungen, erklärte die Ministerin, so wie am 2. Juni in Peschiera am Gardasee. Dort waren am Nationalfeiertag mehr als 2.000 junge Leute aus anderen Städten Norditaliens angereist, hatten gefeiert und anschließend randaliert. Dabei kam es auch zu Prügeleien, zudem wurden andere Badegäste belästigt und Autos beschädigt.

Nach Randale am Gardasee: sexuelle Übergriffe im Zug

Nachdem die Versammlung von den Ordnungskräften aufgelöst worden war, fuhren Hunderte junge Leute mit dem Zug zurück Richtung Mailand. Dabei kam es zu sexuellen Belästigungen in der Bahn - einige minderjährige Frauen wurden bedrängt und erstatteten Anzeige.

Rechte Parteien kritisieren italienische Innenministerin

Lamorgese kündigte an, dass die Überwachung bereits bei der Anreise in den Zügen verstärkt werden solle, um ähnliche Szenen in Zukunft zu vermeiden. Parlamentarier der rechten Parteien, die bei derartigen Vorfälle regelmäßig den Migrationshintergrund auffälliger Jugendlicher hervorheben, kritisierten die parteilose Politikerin für ihre Aussagen. Lamorgese habe keine grundlegende Taktik zur Vermeidung solcher Ereignisse in der Zukunft präsentiert, sondern ein nationales Problem als ein lokales heruntergespielt, hieß es.