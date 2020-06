Nach Randale in Stuttgart

Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Wochenende hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen ermittelt.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Baden-Württembergs Innenminister Strobl. Damit stieg die Zahl der Tatverdächtigen auf 26. Zudem sei die Ermittlungsgruppe von 40 auf 75 Personen erweitert worden.



Derzeit sitzen acht Personen in Untersuchungshaft; einem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Verdächtigen sind nach Polizeiangaben zwischen 16 und 33 Jahre alt. In Stuttgart hatten in der Nacht zum Sonntag hunderte Menschen randaliert und Polizisten angegriffen.