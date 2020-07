Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat nach der Serie rechtsextremer Drohmails mehr Schutz für ehrenamtliche Politiker gefordert.

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte sie, es gebe in Deutschland eine steigende Bereitschaft, mit Gewalt zu drohen oder Gewalt anzuwenden. Um die Täter zu ermitteln und mögliche Netzwerke und Strukturen aufzudecken, müssten die zuständigen Behörden Zugang zu verschlüsselten Chats und Sprachnachrichten bekommen.



Vor kurzem war bekanntgeworden, dass Politikerinnen der Links-Partei Drohmails erhalten haben, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet worden waren. Persönliche Daten der Bedrohten waren zuvor von Polizeicomputern in Hessen abgerufen worden. Auch andere Personen des öffentlichen Lebens hatten solche Mails erhalten.