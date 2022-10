Die Ukraine erobert nach eigenen Angaben immer mehr Gebiete zurück. (Archivbild) (Kostiantyn Liberov/AP/dpa)

Das Ministerium für die Reintegration vorübergehend besetzter Gebiete teilte mit, die meisten Orte seien in der Region Charkiw befreit worden. Es habe aber auch Landgewinne in Cherson und Donezk gegeben. Heute früh wurde zudem bekannt, dass nach dem Absturz von Raketenteilen in der Grenzregion Belgorod auf russischer Seite der Zugverkehr unterbrochen werden musste. Die Trümmer abgefangener Raketen hätten Stromleitungen beschädigt, erklärte der Gouverneur der Region. Gestern Abend war es unter anderem zu russischen Raketenangriffen auf die ostukrainische Grenzstadt Charkiw gekommen. Zu Toten oder Verletzten gibt es bisher keine Informationen. Nach britischer Einschätzung rücken russische Soldaten zudem auf die im Donzek-Becken gelegene Stadt Bachmut weiter vor. An den Kämpfen sei auch die Söldnergruppe Wagner beteiligt, hieß es. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich insgesamt kaum unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.