In Österreich wird heute ein neues Parlament gewählt. Vier Monate nach dem vorzeitigen Ende der rechtskonservativen Regierung aus ÖVP und FPÖ sind rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. Umfragen sehen die ÖVP des ehemaligen Bundeskanzlers Kurz deutlich vorn. Die Regierungsbildung gilt als weitgehend offen. Kurz hatte sich im Wahlkampf nicht festgelegt.

Der deutsche Politikwissenschaftler Claus Leggewie misst der Entscheidung des ÖVP-Chefs weitreichende Bedeutung bei. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Leggewie, Kurz könnte sich erneut nach rechts wenden und mit der FPÖ koalieren. Das wäre dann der Weg Österreichs in die Visegrád-Achse aus Polen, Ungarn, Tschechien sowie der Slowakei und vielleicht auch der Weg in eine neue Art von Rechtsradikalismus und Faschismus. Alternativ könnte sich Kurz auf die politische Mitte zubewegen und mit Grünen und Neos eine Koalition gegen rechts bilden. Darum gehe es, fügte Leggewie hinzu. Es stehe Spitz auf Knopf.



Die Neos sind vergleichbar mit der FDP in Deutschland. Darüber hinaus gibt es auch die Option eine Regierungsbeteiligung der der Sozialdemokraten, der SPÖ. Auch eine Minderheitsregierung hält der 33-jährige Kurz für eine mögliche Option.



Gestern rief er bei einer Parteiveranstaltung in Wien seine Anhänger noch einmal dazu auf, nicht auf die für die ÖVP guten Umfragen zu vertrauen. Die Wahl sei noch nicht entschieden, betonte er. Die Wahllokale haben bis 17 Uhr geöffnet. Wenige Minuten später werden erste Hochrechnungen erwartet.

Heimlich aufgenommenes Video

Das alte Bündnis mit der FPÖ war im Mai nach der sogannannten Ibiza-Affäre zerbrochen. Ein heimlich aufgenommenes Video hatte den ehemaligen Parteichef und Vizekanzler Strache politisch zu Fall gebracht.



Die Aufnahmen stammten aus dem Wahljahr 2017, veröffentlicht vom "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung". Sie zeigten Strache, wie er mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte bei einem Treffen auf Ibiza sprach. Die Äußerungen Straches ließenb Rückschlüsse darauf zu, er sei anfällig für Korruption. Der FPÖ-Chef trat nach der Veröffentlichung des Videos von allen Ämtern zurück, Kurz beendete die Koalition und das Parlament stürzte den Kanzler durch ein Misstrauensvotum.