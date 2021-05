Nach dem Sieg der Schottischen Nationalpartei bei der Regionalwahl hat Großbritanniens Premierminister Johnson der schottischen Regierungschefin Sturgeon eine Zusammenarbeit angeboten.

Er sei überzeugt, dass den Interessen der Menschen im Vereinigten Königreich und insbesondere der Menschen in Schottland damit am besten gedient sei, schrieb Johnson in einem Brief an die Regierungen des Vereinigten Königreichs. Er sprach sich darin für ein gemeinsames Gipfeltreffen mit Vertretern aus England, Schottland, Wales und Nordirland aus, um unter anderem über den Kampf gegen die Coronapandemie zu beraten. Ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum in Schottland hatte Johnson zuvor erneut abgelehnt und das Vorhaben als "unverantwortlich und leichtsinnig" bezeichnet.



Die Schottische Nationalpartei von Sturgeon tritt für ein solches Referendum und die Rückkehr in die Europäischen Union ein. Die SNP hatte bei der Wahl die absolute Mehrheit mit 64 von 129 Parlamentssitzen nur knapp verpasst.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.