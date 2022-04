Linkspartei

Susanne Hennig-Wellsow, Die Linke (dpa / picture alliance / Fabian Sommer)

Sie selbst nimmt nicht an den Beratungen teil. Hennig-Wellsow hatte heute ihr Amt als Ko-Vorsitzende mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. Als Gründe führte sie ihre private Lebenssituation an und die dringend notwendige Erneuerung der Partei, für die neue Gesichter nötig seien. Hennig-Wellsow erklärte zudem, der Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen habe eklatante Defizite in der Partei offen gelegt.

Vergangene Woche waren durch einen Bericht des Magazins "Der Spiegel" mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt im hessischen Landesverband öffentlich geworden.

Hennig-Wellsow führte die Linke gemeinsam mit ihrer Ko-Vorsitzenden Wissler seit Ende Februar 2021.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.