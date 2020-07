In Frankreich will der neue Premierminister Castex heute seine Regierung vorstellen.

Etwa zwanzig Ministerposten werden neu besetzt. Castex ist seit Freitag im Amt. Er teilte mit, dass er neue Talente und Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund in seine Regierung holen wolle.



Mit dem neuen Kabinett reagiert Frankreichs Präsident Macron auf das Abschneiden seiner Partei bei den Kommunalwahlen vor einer Woche. Da waren vor allem die Grünen erfolgreich. Macron hatte daraufhin gesagt, dass er einen neuen Weg einschlagen möchte. Außerdem kündigte er dabei auch Zugeständnisse in der Klimapolitik an.