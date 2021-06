Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat nach dem Rücktrittsangebot von Kardinal Marx fundamentale Reformen in der Katholischen Kirche gefordert. Bätzing sagte am Abend im ARD-Fernsehen, wer denke, dass die Kirche aus dieser massiven Krise herauskommen könne durch ein paar Schönheitsreparaturen äußerlicher, juridischer oder verwaltungstechnischer Art, der täusche sich.

Es liege ein solches Systemversagen vor, dass es darauf nur fundamentale systemische Antworten geben könne. Die bischöfliche Macht etwa habe etwas von Monarchischem, von vergangenen Zeiten. Sie müsse ebenso einhegt und kontrolliert werden wie die priesterliche Macht. Bätzing betonte, der Schritt des Bischofs von München und Freising sei für ihn ein Schock. Man könne aber auch in Zukunft nicht auf Marx' Stimme und denkerische Kraft verzichten.



Kardinal Marx hatte in seinem heute veröffentlichten Rücktrittsgesuch an Papst Franziskus unter anderem erklärt, angesichts der Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche wolle er mit seinem Amtsverzicht ein persönliches Zeichen setzen und damit vielleicht zu einem neuen Aufbruch beitragen.

