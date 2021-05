Bundespräsident Steinmeier hat die SPD-Politikerin Giffey aus ihrem Amt als Familienministerin entlassen.

Zugleich erhielt Bundesjustizministerin Lambrecht ihre Ernennungsurkunde. Sie wird das Ressort zusätzlich bis zum Ende der Legislaturperiode übernehmen. Steinmeier sagte dazu, Giffey hinterlasse ein "gut bestelltes Haus". Ihre Projekte aus dem Koalitionsvertrag seien abgearbeitet. Sie habe sich dafür im ganzen Land und bis weit in andere Parteien hinein großen Respekt erworben.



Giffey hatte gestern ihren Rücktritt als Familienministerin bekannt gegeben. Sie begründete dies mit den Plagiatsvorwürfen zu ihrer Doktorarbeit. Zugleich will sie an ihrer Kandidatur für das Amt der Berliner Regierungschefin festhalten. Vertreter anderer Parteien kritisierten dieses Verhalten als inkonsequent.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.