Österreichs Bundeskanzler Schallenberg legt sein Amt nieder. (www.imago-images.de/Belga)

Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern will sich die Österreichische Volkspartei neu aufstellen: Als gesetzt gilt Innenminister Nehammer, der neuer Parteichef werden soll und nach Medienberichten auch neuer Bundeskanzler. Der bisherige Amtsinhaber Schallenberg trat bereits zurück und wird vermutlich zurück ins Außenministerium wechseln. Am Abend erklärte Schallenberg, es sei nie sein Ziel gewesen, die Funktion des Bundespartei-Obmanns der Neuen Volkspartei zu übernehmen. Beide Ämter – Regierungschef und Bundespartei-Obmann – sollten aber rasch wieder in einer Hand vereint sein.

Kurz hatte heute seinen vollständigen Rückzug aus der Politik angekündigt. Die Geburt seines Sohnes vor wenigen Tagen habe letztlich den Ausschlag gegeben, erklärte er in Wien. Zehn Jahre habe er sich in unterschiedlichen Regierungspositionen für Österreich eingesetzt. Die vergangenen Monate und Wochen seien jedoch schwer gewesen. Mitunter habe er sich gejagt gefühlt, führte Kurz aus. Nachdem er nun Vater geworden sei, hätten sich seine Prioritäten verschoben. Er habe erkannt, dass er andere Bereiche abseits der Politik vernachlässigt habe. Zudem sei seine Begeisterung für Politik inzwischen abgeflaut.

Kurz war nach Korruptionsvorwürfen im Oktober als österreichischer Kanzler zurückgetreten. Er blieb aber Vorsitzender der Österreichischen Volkspartei und wurde deren Fraktionschef im Parlament. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn und einige enge politische Mitstreiter wegen des Verdachts der Untreue. Mit geschönten und aus Steuergeldern bezahlten Umfragen soll sein Aufstieg zum ÖVP-Chef und Kanzler unterstützt worden sein. Kurz weist nach wie vor alle Vorwürfe zurück.

