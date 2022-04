Nach russischer Darstellung haben sich mehr als 1.000 ukrainische Soldaten ergeben. (Imago / ZUMA Press / Svet Jacqueline)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, handelt es sich um mehr als 1.000 Angehörige der 36. Brigade der ukrainischen Marine-Infanterie. Das Verteidigungsministerium in Kiew erklärte, man habe keine Informationen, dass sich ukrainische Soldaten in Mariupol ergeben hätten.

Aus der Stadt wurden weitere russische Luftangriffe gemeldet. Ziele waren nach ukrainischen Angaben unter anderem der Hafen und ein Stahlwerk, in dem sich ukrainische Soldaten verschanzt haben. Auch Charkiw im Osten des Landes wurde wieder angegriffen. Dabei wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs mindestens sieben Menschen getötet und 22 weitere verletzt.

Von unabhängiger Seite überprüfbar sind diese Angaben nicht.

