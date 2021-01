Der polnische Präsident Duda hat schärfere EU-Sanktionen gegen Russland gefordert.

Anlass ist das teils gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte bei den gestrigen Demonstrationen zur Unterstützung des Kremlkritikers Nawalny. Duda sagte der "Financial Times", wenn man die Einhaltung des Völkerrechts erzwingen wolle, und dies ohne Gewehre, Kanonen oder Bomben geschehen solle, seien Sanktionen der einzige Weg. Polen sei bereit, einen Konsens in dieser Frage zu schaffen. - Die Außenminister der 27 EU-Staaten wollen morgen über eine gemeinsame Reaktion auf die Verhaftung Nawalnys sprechen.



Bei den landesweiten Demonstrationen in Russland waren gestern rund 3.400 Menschen festgenommen worden. Vor allem in Moskau kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von Massenverhaftungen und einem unverhältnimäßigen Einsatz von Gewalt.

