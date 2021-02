Nach der Russland-Reise des EU-Außenbeauftragten Borrell fordern mehrere Europa-Parlamentarier den Rücktritt des Spaniers.

In einem Schreiben an Kommissionspräsidentin von der Leyen machen 81 Abgeordnete deutlich, dass sie den Sozialdemokraten für nicht länger tragbar halten. Der Moskau-Besuch sei von vornherein eine Fehleinschätzung Borrells gewesen. Sein Versagen, für die Interessen und Werte der Europäischen Union einzustehen, habe dem Ansehen der EU und der Würde seines Amtes erheblichen Schaden zugefügt. Man sei extrem besorgt über die Erniedrigungen während seines Besuchs. Noch während Borrells Aufenthalt in Moskau hatte das russische Außenministerium drei EU-Diplomaten ausgewiesen.



Borrell selbst sagte vor dem Europäischen Parlament in Brüssel, der politische Dialog mit Russland sei zu einem Stillstand gekommen. Die russische Regierung gehe einen besorgniserregenden autoritären Weg. Er selbst werde konkrete Vorschläge für neue Sanktionen vorlegen.

