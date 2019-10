Die Europäische Fußball-Union wird wegen des Torjubels türkischer Fußball-Nationalspieler ein Verfahren einleiten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, tagt die zuständige Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA am Donnerstag. Zunächst sollen Stellungnahmen von den Beteiligten eingeholt worden. Das UEFA-Verfahren kann sich gegen den Verband oder aber auch gegen einzelne Spieler richten.



Türkische Spieler hatten in der EM-Qualifikation gegen Albanien am vergangenen Freitag auf dem Platz und später auch in der Kabine mit der Hand an der Stirn salutiert. Der Verband erklärte, es handle sich um einen Gruß an die Soldaten, die in Nordsyrien im Einsatz seien. Die UEFA verbietet in ihren Statuten politische Bekundungen jeder Art.